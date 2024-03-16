Москва, 16 марта, 2024, 05:15 — ИА Регнум. Хорошевский суд Москвы 15 марта вынес приговор Алексею Змановскому, который обвинялся в убийстве Андрея Ботикова — одного из разработчиков вакцины «Спутник V». Подробности заседания сообщили «РИА Новости» в суде.

ИА REGNUM

Суд назначил Змановскому наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в исправительной колонии особого режима, со штрафом в 80 тыс. рублей, с ограничением свободы сроком на 2 года, с установлением соответствующих ограничений.

В суде установлено, что Змановский и Ботиков находились 1 марта в квартире потерпевшего, между ними произошла ссора, в результате которой обвиняемый задушил оппонента ремнём. Свою вину Змановский признал.

Андрей Ботиков был среди награжденных президентом России Владимиром Путиным за разработку вакцины «Спутник V».

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года отношении Алексея Змановского возбудили ещё одно уголовное дело. Следствие выяснило, что Змановский мог похитить деньги Ботикова, разблокировав телефон пальцем убитого.

3 марта Змановский был задержан. На допросе он сознался, что оказывал Ботикову интимные услуги, но в тот вечер между мужчинами возник конфликт.

Минздрав РФ зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник V» с обновлённым составом.