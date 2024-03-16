Москва, 16 марта, 2024, 04:19 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким Александра Ширвиндта, а также коллегам Народного артиста по Театру Сатиры.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Александр Ширвиндт

«Не стало Александра Ширвиндта. Яркий, неповторимый, мудрый, с потрясающим обаянием и чувством юмора, дарил улыбку нескольким поколениям зрителей», — написал в своём Telegram-канале Сергей Собянин.

Он добавил, что артист умел просто и остроумно говорить о сложном и высоком, а цитаты его героев неизменно уходили в народ, спектакли становились незабываемым событием.

Как сообщало ИА Регнум, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с безвременной смертью Александра Ширвиндта. По мнению политика, с ушедшим артистом связана особая эпоха в культуре и искусстве страны.

Зампред также добавил, что талант Ширвиндта вызывал самые искренние эмоции. Его уход — потеря — горькая и невосполнимая.

Также столичные театры выразили соболезнования в связи с кончиной Александра Ширвиндта, отметив, что артист всю жизнь посвятил искусству.

Александр Ширвиндт в больнице 15 мартана 90-м году жизни. Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность.

Ширвиндт родился в Москве, окончил Московское театральное училище имени Щукина, поступил в труппу Театра имени Ленинского комсомола и зачислен в штат «Мосфильма». Позднее Ширвиндт перешёл на работу в Московский драматический театр на Малой Бронной.

Художественным руководителем Театра Сатиры он стал в 2000 году. Кроме того, на протяжении многих лет он преподавал в училище имени Щукина.

Ширвиндт известен своими многочисленными работами в кино.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Александра Ширвиндта.

Похоронят артиста на Новодевичьем кладбище.