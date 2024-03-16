Москва, 16 марта, 2024, 03:49 — ИА Регнум. Хакеры взломали сайт Российского Красного Креста (РКК) — организация не проводит никакую платную эвакуацию жителей из Белгородской области. Об этом ТАСС сообщил председатель организации Павел Савчук.

Андрей Теличев/РИА Новости

Как пояснил Савчук, на сайте РКК появилось сообщение о том, что организация якобы проводит платную эвакуацию с территории Белгорода и Белгородской области. В тексте даже были указаны расценки, а сама эвакуация была организована в ответ на обращение «РДК» (аббревиатура используется «Русским добровольческим корпусом», организацией, признанной террористической в России).

«Сайт Российского Красного Креста подвергся хакерской атаке. Сейчас наши специалисты устраняют возникшие проблемы», — заверил Павел Савчук.

Председатель также обратился к IT-компаниям с просьбой помочь в обеспечении информационной безопасности ресурсов организации для бесперебойной гуманитарной работы и оказания помощи людям.

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