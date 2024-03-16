Киев, 16 марта, 2024, 03:06 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский после масштабного провала диверсионных групп на территориях Белгородской и Курской областей вновь выступил с угрозами российской стороне. Он в своём Telegram-канале 15 марта заявил о нанесении новых ударов по территориям РФ, в том числе с применением дальнобойных беспилотников.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Зеленский озвучил, что обсудил с главкомом ВСУ Александром Сырским, министром обороны Рустемом Умеровым, главой СБУ Василием Малюком, начальником ГУР МО Кириллом Будановым и другими высокопоставленными чиновниками на совещании дальнейшие действия украинской армии, применение ударных, дальнобойных БПЛА по границам России.

Он также пояснил, что они «определили самые уязвимые места», где ВСУ может нанести наибольший вред РФ.

«И будем наносить», — написал Зеленский.

Как сообщало ИА Регнум, российская разведка ещё в феврале получила сведения о планах киевских боевиков перейти границу РФ. На основании разведданных президент Владимир Путин приказал отвести из приграничных районов подразделения, в которых проходят службу срочники.

С 12 марта Киев предпринял несколько попыток выхода и закрепления на территории РФ, ни на одном из направлений противник успеха не имел и бежал с большими потерями — более 1500 человек.

Украинские боевики, пытаясь прорваться через границу России в Белгородской и Курской областях, попали в огневой мешок.

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что удары киевского режима по территории России не останутся безнаказанными. Он отметил, что киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить преступные демонстративные вооружённые акции, чтобы сорвать процесс голосования на выборах и запугать людей хотя бы в приграничных с Украиной областях.