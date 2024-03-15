Ижевск, 16 марта, 2024, 02:49 — ИА Регнум. В Ижевске задержали члена избирательной комиссии после попытки залить зелёнкой комплекс обработки бюллетеней. Об этом сообщила 16 марта пресс-служба УМВД по Удмуртской Республике.

Antropomant Комплекс обработки избирательных бюллетеней

Инцидент произошёл вечером в первый день голосования.

«15 марта 2024 года в 19:45 в помещении участковой комиссии в Ленинском районе города Ижевска полицейскими была задержана 43-летняя женщина, которая, находясь на избирательном участке, попыталась залить зелёнкой комплекс обработки избирательных бюллетеней», — уточнили в региональном УМВД.

Злоумышленницу доставили для разбирательств в территориальный отдел полиции. Собранные правоохранителями материалы направили для принятия процессуального решения в следственные органы.

В отношении женщины могут возбудить уголовное дело по статье 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»), предусматривающей ответственность в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Как сообщало ИА Регнум, председатель ассоциации «Независимого общественного мониторинга» Александр Брод заявил, что инциденты с порчей урн для бюллетеней с помощью красящей жидкости в первый день голосования на выборах президента России никак не связаны с политическими взглядами людей, совершивших это. Голосование проходило активно и добровольно, а для разного рода провокаций на выборах злоумышленники находят людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и подстрекают их к совершению преступления, добавил Брод. По его словам, противникам выборов не удалось продемонстрировать какие-то массовые акции протестов.

Председатель ассоциации НОМ напомнил, что случаи провокаций с заливанием урн зелёнкой, а также попытки организовать поджоги на участках с помощью пиротехники или даже «коктейлем Молотова» были зафиксированы на избирательных участках Карачаево-Черкесии (УИК 157), Ростовской области (УИК 120), Воронежской области (УИК 1234, 430 и 409), Москвы (УИК 1527), ХМАО (УИК 434), Санкт-Петербурга (1395-1396), Свердловской области (УИК 260), Мытищах (УИК 1699), Лыткарино (УИК 1426), Челябинской области (УИК 176), Новосибирской области (1903), Курганской области (УИК 285), Краснодарском крае (09-02), а также в Великом Новгороде (УИК 1186).

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев уверен, что полученный по итогам голосования на выборах президента России результат разочарует многих за рубежом. Люди всё равно скажут своё слово, несмотря ни на что, чем сильнее давление на народ, тем больше единства. Все попытки помешать голосованию как за рубежом, так и на приграничье, бессмысленны, подчеркнул он.