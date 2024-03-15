Вашингтон, 16 марта, 2024, 02:14 — ИА Регнум. Поставки Украине американского дальнобойного оружия свидетельствуют о том, что США вовлечены в конфликт. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

«США являются участником конфликта. Доказательством этому являются поставки всё более дальнобойных и смертоносных систем оружия», — сказал дипломат «РИА Новости».

Глава дипмиссии напомнил, что ещё несколько лет назад США передавали лишь лёгкое и стрелковое оружие, сейчас поставляются ракетные системы, позволяющие бить по территории России. Антонов возложил на власти США ответственность за убийство российских граждан.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале в США подтвердили актуальность идеи о передаче Украине ракет ATACMS. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби уточнил, что США никогда не отказывались от возможности поставить ВСУ ракеты увеличенной дальности. Они по-прежнему являются неотъемлемой частью дискуссий, говорил он.

Издание Politico со ссылкой на осведомлённые источники 12 марта написало о планах США поставить на Украину в рамках нового пакета военной помощи объёмом $300 млн в том числе дальнобойных ракет ATACMS. При этом их точное количество не уточнялось. Известно, что в очередной пакет помощи войдут ATACMS более старого образца, способные преодолевать расстояние свыше 100 км (новые — около 300 км) и нести сотни кассетных боеприпасов.

Полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков напомнил о создании Россией над территорией Украины мощной спутниковой группировки для перехвата западных ракетных комплексов ВСУ. По его словам, спутники находятся вблизи Украины и собирают разведывательную информацию. Это позволит ВКС России эффективно перехватывать ракетные системы типа HIMARS, ATACMS и Taurus, признал отставной украинский военный.