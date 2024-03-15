Москва, 16 марта, 2024, 01:12 — ИА Регнум. Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут пояснил журналистам, что будет в дальнейшем с испорченными на избирательных участках бюллетенями.

Избирательный участок

Реут заверил, что все бланки сохранят.

«Все бюллетени будут сохранены, эти люди своих целей не добьются. Всё опечатано по инструкции, всё в сохранности. В том случае, если будут читаемы отметки в испорченных бюллетенях, мы их учтём», — пояснил Дмитрий Реут.

Как сообщало ИА Регнум, бюллетени, которые были повреждены каким-либо образом, пройдут проверку членами участковых избирательных комиссий (УИК), сказал член Центризбиркома РФ Константин Мазуревский.

По его словам, УИК, где произошла порча бланка, обязана в этом разобраться, исходя из конкретных обстоятельств.

Сразу несколько инцидентов с порчей урн с бюллетенями произошли на избирательных участках в разных регионах России 15 марта.

Существенных сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах президента РФ в Москве не поступало, заверил Дмитрий Реут.