Мытищи, Московская область, 16 марта, 2024, 01:03 — ИА Регнум. Уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избиркомов возбуждено после поджога кабинки для голосования в Мытищах Московской области. Подробности сообщаются в Telegram-канале регионального ГС УСК.

Prokuror-kaluga.ru Уголовный кодекс

Установлено, что 15 марта пенсионерка, находясь на одном из избирательных участков, подожгла с помощью воспламеняющейся жидкости кабинку. Женщину задержали.

Как сообщало ИА Регнум, западные спецслужбы могут стоять за инцидентами с попытками поджогов на избирательных участках в России. Об этом руководитель рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев заявил 15 марта журналистам.

15 марта на одном из столичных избирательных участков на Алтуфьевском шоссе девушка вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. Она была задержана и доставлена в подразделение столичного СК на допрос. В отношении неё возбудили уголовное дело.

В Москве женщина, находясь на одном из избирательных участков, подожгла с помощью легковоспламеняющейся жидкости кабинку для голосования. По факту поджога возбуждено уголовное дело.

Люди, которые умышленно портят избирательные урны, — подонки, им грозит реальное лишение свободы, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По её словам, все лица, заливавшие жидкости в урны, задержаны. Они признались, что им обещали деньги, при этом след «идёт из-за рубежа».