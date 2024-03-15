Москва, 16 марта, 2024, 00:54 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден произносит грубые слова в адрес российского лидера Владимира Путина из-за недостатка российских лекарственных препаратов в Белом доме, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Очевидна нехватка в Белом доме российских лекарств, за которыми Байден предлагал всем ехать в Москву. Подкинем», — прокомментировала РЕН ТВ дипломат.

Речь идёт о том, как Байден во время своего обращения к Конгрессу позвал американцев полететь с собой за таблетками в Москву, Торонто или Берлин.

Как сообщало ИА Регнум, в новом высказывании от 15 марта Байден назвал президента России «бандитом». Глава Белого дома позволил себе оскорбить Путина во время публичного выступления.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на очередную резкую оценку главы Белого дома в адрес Путина. Он подчеркнул, что подобные выражения не красят глав государств.

«Вряд ли Америка может гордиться таким», — прокомментировал представитель Кремля.

Выступление Байдена в городе Милуоки 14 марта завершилось очередным конфузом. Президент США забыл, сколько лет он возглавляет страну. По его словам, должность он занял четыре года назад. Однако Байден победил на выборах президента США в ноябре 2020 года, а официально вступил в должность в январе 2021 года. Ни с одной из этих дат четыре года ещё не прошло.

В феврале Байден перепутал президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

27 января глава Белого Дома назвал Дональда Трампа действующим президентом США.

Ещё один конфуз произошёл с Байденом 22 января, когда он перепутал двух глав федеральных министерств. Сложности у политика возникли через несколько минут после того, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что с ментальным здоровьем президента США всё в порядке.