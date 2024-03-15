Берлин, 16 марта, 2024, 00:42 — ИА Регнум. Отказ немцев передать Киеву крылатые ракеты Taurus связан в том числе и с тем, что их эффективность напрямую зависит от специальных сопроводительных устройств, поставка которых ВСУ может противоречить интересам безопасности Германии. Об этом сообщил портал T-Online, ссылаясь на свои источники.

(сс) ILA-boy Ракета Taurus

На закрытом брифинге комитета бундестага по оборонным вопросам генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер перечислил особые риски поставок ракет Taurus для интересов безопасности Германии. После его пояснений в зале «повисла тишина», и у ряда депутатов «отвисла челюсть», передаёт T-Online со слов одного из очевидцев.

Бройер пояснил, что использование Taurus является более сложным процессом, чем многими представляется. По его словам, для эффективного использования крылатой ракеты требуются огромные объёмы данных. Речь при этом идёт не о гигабайтах или терабайтах информации, а о чрезвычайно больших и сложных объёмах данных, которые должны обрабатываться специальными техническими, очень ограниченными системами. Поставив их ВСУ, немцы лишаться возможности использовать потенциал ракет, что является «элементарным вопросом национальной безопасности», пояснил специалист.

«После выступления Бройера в зале воцарилась тишина. Даже у тех, кто обычно громко выдвигал свои требования, больше не возникло вопросов», — цитирует портал информатора.

При этом отмечается, что Германия могла бы поставить ракеты и без этих систем, но это лишит их преимущества перед британским аналогом Storm Shadow. Суть в том, что Taurus способна спуститься на небольшую высоту до 15 метров, где ей будет легче облететь ПВО или пройти под ними. Это возможно лишь с наличием вышеупомянутых систем.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок работает над тайным планом по поставке Киеву крылатых ракет Taurus, пытаясь сделать всё так, чтобы «не пересечь красных линий» канцлера ФРГ Олафа Шольца, написала Der Spiegel.

Согласно одному из вариантов, Германия передаст Taurus британцам, а те, в свою очередь, — ВСУ, но при этом сохранят контроль над размещением ракет и их целями.

Дэвид Кэмерон в интервью газете Sueddeutsche Zeitung заявил, что Великобритания готова помочь Германии с поставками Украине немецких ракет. По его словам, передача Киеву ракет дальнего действия якобы не приведёт к эскалации конфликта, поскольку передающая сторона может поставить условия их применения. Лондон верит заявлениям украинской стороны о том, как она использует британские вооружения, добавил глава британского МИД.