Вильнюс, 16 марта, 2024, 00:19 — ИА Регнум. Глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас планирует подать в отставку. Об этом сообщило национальное радио LRT.

Парламентская ассамблея НАТО Арвидас Анушаускас

По информации издания, Анушаускас попросил о встрече на 16 марта с президентом страны Гитанасом Науседом, которая ранее не планировалась.

Предполагается, что глава минобороны будет просить об отставке.

В политических кулуарах, по сведениям издания, Анушаускас решил покинуть пост из-за разногласий с главой правительства Ингридой Шимоните. Премьера якобы вывели из себя высказывания Анушаускаса в США, где он находился с визитом. Что конкретно вызвало недовольство Шимоните, не уточняется.

Анушаускас заявил, что подробности расскажет после встречи с президентом.

Как сообщало ИА Регнум, Украина не достигла результата, на который рассчитывали страны Запада, заявила Ингрида Шимоните ещё в начале января 2024 года.

Первые истребители F-16 могут появиться на Украине в июне 2024 года, ранее обещал Арвидас Анушаускас.

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявлял, что вопрос с финансированием национальной обороны можно решить за счёт денежных средств жителей республики, которые они дадут властям в кредит.