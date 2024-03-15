Воронеж, 16 марта, 2024, 00:01 — ИА Регнум. В ночь на 16 марта на территории Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Он отметил, что силы противовоздушной обороны находятся наготове.

Гусев призвал население области сохранять спокойствие и в случае необходимости укрыться в комнате без окон, а находясь на улице, зайти в здание, парковку или подземный переход.

Как сообщало ИА Регнум, власти Белгорода в ночь на 16 марта предупредили жителей о ракетной опасности со стороны Украины.

13 марта российские средства ПВО обнаружили и сбили 136 беспилотников ВСУ. Кроме того, за сутки были поражены управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS производства США и четыре снаряда РСЗО «Град».

Всем пострадавшим от атак ВСУ на регионы России окажут необходимую помощь и поддержку, заявил 15 марта президент Владимир Путин. Глава государства также заявил, что удары киевского неонацистского режима не останутся безнаказанными.