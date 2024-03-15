Белгород, 15 марта, 2024, 23:55 — ИА Регнум. Власти Белгорода в ночь на 16 марта предупредили жителей о ракетной опасности со стороны Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — написали в Telegram-канале мэрии Белгорода.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта угроза опасности на территории Белгорода и Белгородского района объявлялась четыре раза.

Над Белгородской областью силы ПВО 15 марта сбили 12 реактивных снарядов РСЗО Vampire.

В результате утренней атаки украинских военных на Белгород пострадали два мирных жителя.

Украинские боевики, пытаясь прорваться через границу России в Белгородской и Курской областях, попали в огневой мешок. Об этом рассказал журналист Павел Зарубин в сюжете для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Всем пострадавшим от атак ВСУ на регионы России окажут необходимую помощь и поддержку, заявил 15 марта президент Владимир Путин. Глава государства также заявил, что удары киевского неонацистского режима не останутся безнаказанными.