Курск, 15 марта, 2024, 23:43 — ИА Регнум. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в ночь на 16 марта со стороны Украины был в очередной раз обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района.

Kremlin.ru

«В результате попадания снаряда загорелся частный дом. Пожарные будут на месте, как будет безопасно», — написал в своём Telegram-канале глава региона.

Старовойт заверил, что всем владельцам пострадавших домов от ударов ВСУ окажут помощь.

Как передавало ИА Регнум, за трое суток Вооружённые силы Украины потеряли более 1,5 тыс. боевиков в результате неудачных попыток прорваться на территорию Белгородской и Курской областей.

Росгвардия совместно с Вооружёнными силами России и сотрудниками погрануправления ФСБ отразила атаки украинских ДРГ у посёлка Тёткино.

По словам Романа Старовойта, украинские диверсионно-разведывательные группы не оставляют попыток прорваться на территорию региона, но российские военные не дают им этого сделать.

Трое детей погибли в Донецке в результате прямого попадания украинского снаряда в частный дом, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Всем пострадавшим от атак ВСУ на регионы России окажут необходимую помощь и поддержку, заявил 15 марта президент Владимир Путин. Глава государства также заявил, что удары киевского неонацистского режима не останутся безнаказанными.