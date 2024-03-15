Москва, 15 марта, 2024, 23:14 — ИА Регнум. Историческую фотографию с виселицами продемонстрировал в своём Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, прокомментировав её как «альтернативный фотовариант формулы мира для киевской нацистской своры» и их союзников.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Там же (на виселице. — Прим. ред.) будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающий из себя президента несуществующей страны Латвии (в тексте с маленькой буквы. — Прим. ред.) ничтожество по фамилии Ринкевичс (в тексте с маленькой буквы. — Прим. ред.), пожелавший смерти России», — подписал фотографию Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Россия должна быть уничтожена. Политик также выразил полную поддержку лидеру Франции Эммануэлю Макрону, ранее призывавшего Запад не допустить победы России.

Политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот, комментируя антироссийские заявления президента Латвии Ринкевичса, отметил неспособность стран Прибалтики быть полностью независимыми и самодостаточными государствами. За подобными заявлениями скрывается какая-то обида и вызов, считает эксперт. Пока в Прибалтике не установили натовскую технику, эти страны были более сдержанны в своей риторике, а сейчас они пытаются вызывать агрессию, выглядит это очень нелепо, глупо и откровенно провокационно, добавил Кот.