Москва, 15 марта, 2024, 22:53 — ИА Регнум. Театр Сатиры выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам Александра Ширвиндта, отметив, что артист всю жизнь посвятил искусству.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Скончался всенародно любимый, невероятный, обожаемый, всю свою жизнь посвятивший театру. Огромная потеря для нас всех. Выражаем свои соболезнования», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале театра.

Театр «Геликон-опера» также выразил соболезнования в связи с безвременной кончиной Ширвиндта.

«Театральный мир вновь понёс тяжелую утрату. Мы навсегда запомним Александра Анатольевича как невероятно тонкого артиста, мудрого человека и творца, писателя, педагога, талантливого руководителя», — написали коллеги в Telegram-канале театра.

К соболезнованиям также присоединились артисты «Ленкома».

Как сообщало ИА Регнум, Александр Ширвиндт умер на 90-м году жизни. Ширвиндт родился в Москве, окончил Московское театральное училище имени Щукина, поступил в труппу Театра имени Ленинского комсомола и зачислен в штат «Мосфильма». Позднее Ширвиндт перешёл на работу в Московский драматический театр на Малой Бронной.

Художественным руководителем Театра Сатиры он стал в 2000 году. Кроме того, на протяжении многих лет он преподавал в училище имени Щукина.

Ширвиндт известен своими многочисленными работами в кино.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Александра Ширвиндта.

Пост художественного руководителя Театра Сатиры Александр Ширвиндт покинул в 2021 году. Он связал это решение с возрастом — на тот момент артисту было 87 лет.

Прощание с артистом пройдёт в Театре Сатиры.

Похоронят Александра Ширвиндта на Новодевичьем кладбище.