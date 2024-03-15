Коллективы театров выразили соболезнования родным Александра Ширвиндта
Театр Сатиры: Ширвиндт был всенародно любимым, невероятным и обожаемым
Москва, 15 марта, 2024, 22:53 — ИА Регнум. Театр Сатиры выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам Александра Ширвиндта, отметив, что артист всю жизнь посвятил искусству.
«Скончался всенародно любимый, невероятный, обожаемый, всю свою жизнь посвятивший театру. Огромная потеря для нас всех. Выражаем свои соболезнования», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале театра.
Театр «Геликон-опера» также выразил соболезнования в связи с безвременной кончиной Ширвиндта.
«Театральный мир вновь понёс тяжелую утрату. Мы навсегда запомним Александра Анатольевича как невероятно тонкого артиста, мудрого человека и творца, писателя, педагога, талантливого руководителя», — написали коллеги в Telegram-канале театра.
К соболезнованиям также присоединились артисты «Ленкома».
Как сообщало ИА Регнум, Александр Ширвиндт умер на 90-м году жизни. Ширвиндт родился в Москве, окончил Московское театральное училище имени Щукина, поступил в труппу Театра имени Ленинского комсомола и зачислен в штат «Мосфильма». Позднее Ширвиндт перешёл на работу в Московский драматический театр на Малой Бронной.
Художественным руководителем Театра Сатиры он стал в 2000 году. Кроме того, на протяжении многих лет он преподавал в училище имени Щукина.
Ширвиндт известен своими многочисленными работами в кино.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Александра Ширвиндта.
Пост художественного руководителя Театра Сатиры Александр Ширвиндт покинул в 2021 году. Он связал это решение с возрастом — на тот момент артисту было 87 лет.
Прощание с артистом пройдёт в Театре Сатиры.
Похоронят Александра Ширвиндта на Новодевичьем кладбище.