Москва, 15 марта, 2024, 22:55 — ИА Регнум. Явка избирателей на выборы президента России достигла 36,1%. Соответствующие данные по состоянию на 22:00 мск приводятся 15 марта на сайте Центризбиркома.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Ход голосования — 36,11%», — указано на сайте ЦИК.

Как передавало ИА Регнум, утром 15 марта избирательные участки на выборах президента России открылись по всей стране. За выборами наблюдают почти 333,6 тыс. человек, из них более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира.

Кандидатами на выборах президента РФ ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

Во многих регионах России имеется возможность электронного голосования, сами выборы пройдут в течение трёх дней — 15,16,17 марта.