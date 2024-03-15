Москва, 15 марта, 2024, 22:33 — ИА Регнум. Режиссёр Роман Либеров и актёр Семён Трескунов включены в список иноагентов, сообщила 15 марта пресс-служба Министерства юстиции России.

Global Look Press

Отмечается, что Либеров выступал против специальной военной операции на Украине, а также участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов. Кроме того, режиссёр распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и Армии страны. В настоящее время Либеров проживает за рубежом.

Также в реестр иноагентов включили актёра Семёнова Трескунова, выступавшего против СВО, распространявшего ложную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Уточняется, что актёр негативно высказывался в отношении россиян, принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов. Помимо этого, Трескунов сотрудничал с не зарегистрированным в качестве СМИ интернет-источником, включенным в реестр иноагентов. Он также проживает за пределами России.

Кроме них Минюст включил в реестр иноагентов ещё журналистку Марианну Беленькую, депутата горсовета Новосибирска Светлану Каверзину, бывшего майора полиции Олега Кашинцева, экономиста Игоря Липсица и журналиста Кирилла Ишутина.

По распоряжению Минюста России в связи с утратой признаков иностранного агента из реестра исключили журналиста Дениса Константинова и блогера Николая Соболева.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в список иноагентов внесли писательницу Людмилу Улицкую, журналиста Сергея Медведева и режиссёра Илью Хржановского. Кроме того, статус иноагента получили незарегистрированное общественное объединение Центр защиты прав человека «Мемориал» и благотворительный фонд «Нужна помощь».

Закон об иностранных агентах в России вступил в силу 1 декабря 2022 года. Статус иноагента гражданин приобретает со дня, следующего за днём размещения на официальном сайте Минюста России сведений о таком лице в реестре иностранных агентов. Иноагенты обязаны сообщать о наличии такого статуса своим работникам, органам публичной власти, в которые они обращаются, лоббируя свои интересы, а также должны маркировать производимые ими материалы.