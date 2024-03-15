Москва, 15 марта, 2024, 21:22 — ИА Регнум. Явка избирателей на выборах президента России в целом по стране по состоянию на 21:00 мск составила 35,4%, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК), опубликованных на официальном сайте ЦИК.

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«Ход голосования — 35,40%», — указано на сайте комиссии.

Как передавало ИА Регнум, в Москве в первый день голосования на выборах президента России свои голоса отдали почти 3 млн человек, об этом сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Она заявила, что жители столицы проявили высокую гражданскую сознательность.

Избиратели активно принимают участие в голосовании, заявил ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев. Он сообщил, что свои голоса отдали уже порядка 27 млн человек.

Утром 15 марта избирательные участки на выборах президента России открылись по всей стране. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.