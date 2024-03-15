Москва, 15 марта, 2024, 21:20 — ИА Регнум. Бюллетени, которые были повреждены каким-либо образом, пройдут проверку членами участковых избирательных комиссий (УИК), сообщил ТАСС член Центризбиркома РФ Константин Мазуревский.

РИА Новости / Алексей Никольский

«Надо разбираться с каждым конкретным бюллетенем, в частности, чтобы на нем сохранилась марка, подписи членов УИК, печать — это обязательные атрибуты бюллетеня. Если возможно установить волеизъявление избирателя то, конечно, такой бюллетень должен принимать участие в подсчёте, как и все остальные», — объяснил он.

Если же характер повреждений не позволяет этого сделать, то придётся признать такой бюллетень недействительным, добавил Мазуревский. По его словам, УИК, где произошла такая порча, обязана в этом разобраться, исходя из конкретных обстоятельств.

Как передавало ИА Регнум, сразу несколько инцидентов с порчей урн с бюллетенями произошли на избирательных участках в разных регионах России 15 марта.

Так, на одном из столичных избирательных участков на Алтуфьевском шоссе девушка вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. Она была задержана и доставлена в подразделение столичного СК на допрос. В её отношении возбудили уголовное дело.

В разговоре с ИА Регнум отец девушки заявил, что в шоке от поступка дочери, добавив, что она предупреждала семью, что пойдёт на выборы, но не говорила, что собирается там устроить. В свою очередь сестра задержанной считает, что её родственницу обманули мошенники, заставив выполнить задание на избирательном участке.

Позже девушка также заявила, что стала жертвой мошенников. По её словам, ей позвонили «из Центробанка» и вынудили взять кредиты. Она признала свою вину в совершённом правонарушении.

Призывы к участию в несогласованных массовых мероприятиях для воспрепятствования голосованию на выборах и участие в таких акциях являются уголовно наказуемыми деяниями, напомнила 15 марта прокуратура Москвы.