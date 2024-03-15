Белгород, 15 марта, 2024, 20:54 — ИА Регнум. Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе, а также в городе Грайворон и Грайворонском округе отменена, сообщила 15 марта пресс-служба белгородской мэрии в своём Telegram-канале.

ИА REGNUM

«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности», — говорится в сообщении.

Отбой ракетной опасности объявили также в городе Грайворон и Грайворонском округе, добавила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, до этого угроза опасности на территории Белгорода и Белгородского района объявлялась в течении 15 марта четыре раза.

Минобороны ранее информировало, что над Белгородской областью силы ПВО 15 марта сбили 12 реактивных снарядов РСЗО Vampire.

В результате утренней атаки украинских военных на Белгород пострадали два мирных жителя. По сообщению губернатора региона Вячеслава Гладкова, у одного мужчины ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких рёбер. У второго лицо посечено осколками от стекла. Также повреждено здание школы и территория рядом с ней.

Кроме того, результате обстрела один человек погиб. Он получил множественные осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости. Бригада скорой помощи боролась за жизнь пострадавшего, но от полученных ран мужчина скончался на месте, сообщил Гладков.

Всем пострадавшим от атак ВСУ на регионы России окажут необходимую помощь и поддержку, заявил 15 марта президент Владимир Путин. Глава государства также заявил, что удары киевского неонацистского режима не останутся безнаказанными.