Москва, 15 марта, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Явка на выборах президента России в целом по стране на 20:00 мск составила 28,96%, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК), опубликованных на официальном сайте комиссии.

РИА Новости

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Первый день трёхдневного голосования на президентских выборах в России продемонстрировал беспрецедентно высокую явку. Об этом 15 марта корреспонденту ИА Регнум заявил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

Он отметил, что на многих избирательных участках были зафиксированы очереди из желающих проголосовать. Рекордное число избирателей приняли участие и в дистанционном электронном голосовании.

Политолог Никита Ляховецкий отметил, что высокая явка на выборах президента России обусловлена высокой мотивацией избирателей принять участие в голосовании. Он напомнил, что это первые федеральные выборы, которые проходят во время спецоперации. Это выборы президента России — Верховного главнокомандующего.

Как передавало ИА Регнум, утром 15 марта избирательные участки на выборах президента России открылись по всей стране. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

В целом по стране избиратели активно принимают участие в голосовании. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев информировал, что свои голоса отдали уже порядка 27 млн человек.