Копенгаген, 15 марта, 2024, 20:31 — ИА Регнум. Украинские военные, вернувшись с передовой с ранениями, сталкиваются с ужасным отношением при лечении, сообщил датский телеканал TV2.

Chris McGrath/Global Look Press

В частности, в материале рассказывается, что ветеран ВСУ Виктор Шепеля сравнил украинскую военную медицину с адом. Он сообщил, что по возвращении домой из-за ранений у него развилась эпилепсия.

«Но когда он явился на лечение, его поместили в палату для душевнобольных, как он сам выразился», — отмечает телеканал.

Уточняется, что Шепеле, как и другим пациентам, запретили покидать палату по вечерам и в выходные дни. Когда его выписали, то он стал чувствовать себя ещё хуже, чем до госпитализации.

Как передавало ИА Регнум, ранее попавший в плен в Авдеевке боец ВСУ Владимир Бугарь рассказал о нечеловеческих условиях существования украинских военнослужащих. Во время службы ему пришлось около двух месяцев просидеть в подвале с сослуживцами, заявил боец.

После того как командование ВСУ решило вывести военнослужащих из Авдеевки, Бугаря и его раненого сослуживца оставили в заброшенном детском саду, дали воды и еды, пообещали забрать, но не забрали, и когда к ним вышли российские бойцы, они сразу сдались, отметил собеседник журналистов. Обоим бойцам ВСУ в первую очередь оказали медицинскую помощь и накормили.