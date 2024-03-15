Берлин, 15 марта, 2024, 20:42 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок работает над тайным планом по поставке Киеву крылатых ракет Taurus, пытаясь сделать всё так, чтобы «не пересечь красных линий» канцлера ФРГ Олафа Шольца, сообщает 15 марта Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM

В материале говорится, что согласно одному из вариантов Германия передаст Taurus британцам, а те, в свою очередь, — ВСУ, но при этом сохранят контроль над размещением ракет и их целями.

Пока Бербок не удалось добиться одобрения Шольца, сообщает издание. Одним из камней преткновения является ответ на вопрос, кто будет контролировать ракеты, контроль невозможен без немецких военных, отметили авторы.

По этим данным, эксперты бундесвера объяснили политикам, что Taurus может быть развёрнута в полном объёме только с помощью немецких военных. Только в таком случае система сможет сработать правильно по всем заданным параметрам, так, чтобы ракета смогла миновать радары противника, «обогнуть» позиции ПВО и поразить цель с точностью менее трёх метров, сказано в материале. Если же использовать Taurus без «настройки» немецкими военными, то ВСУ будут использовать крылатые ракеты не в полную силу, добавили авторы.

Как передавало ИА Регнум, немецкие СМИ ранее сообщили, что обнародованная ранее запись беседы немецких военных о возможных ударах ракетами Taurus по Крымскому мосту не отразилась на решении канцлера Олафа Шольца не поставлять эти дальнобойные снаряды на Украину.

Позднее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон готов помочь Германии с поставками Украине ракет Taurus. По его словам, передача Киеву крылатых ракет дальнего действия якобы не приведёт к эскалации конфликта, так как передающая сторона может поставить условия их применения. Он добавил, что Лондон верит заявлениям Киева о том, как именно ВСУ используют британские вооружения.