Париж, 15 марта, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо 15 марта призвал власти страны сказать правду о ситуации на Украине.

Gauthier Bouchet

Это заявление он сделал, комментируя интервью президента Франции Эммануэля Макрона. Глава государства в течение 30 минут интервью по меньшей мере восемь раз произнёс ложь, отметил Филиппо.

«Всего за 30 минут Макрон произнес не менее восьми вопиющих нелепостей и большой лжи о войне на Украине! Очень важно восстановить правду, если мы хотим вырваться из смертельной ловушки манипуляций, разрушения, ограничения свободы и войны», — написал Филиппо на своей странице в Х (Twitter).

В частности, действительности не соответствовали заявления Макрона о Минских соглашениях и о реальной степени «угрозы» со стороны России, указал Филиппо.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что Франция готова ответить на возможную эскалацию со стороны России и «принять решения, гарантирующие, что Россия никогда не победит». При этом он сказал, что Франция якобы «не ведёт войну с Россией», и отметил, что Париж не намерен брать на себя инициативу в военных действиях на Украине.

Слова Макрона ранее прокомментировала также лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Она назвала заявления президента Франции о наращивании поддержки киевского режима неприемлемыми и призвала Макрона не играть жизнями французов.

Франция уже втянута в военные действия на Украине и косвенно принимает в них участие, но, возможно, стремится повысить степень своего участия в конфликте, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Тем самым Париж становится противником Москвы, подчеркнул он.