Макеевка, ДНР, 15 марта, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Тяжелоатлет Сергей Романчук доставил маршрутное такси с пассажирами к избирательному участку в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР).

Кадр из видео

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Силовое шоу Романчука подняло настроение не только своим пассажирам, но и избирательной комиссии.

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«Это для нас поистине важный день, потому что каждый человек может изъявить свою гражданскую позицию», — считает Сергей.

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Ранее сообщалось, что на избирательные участки на выборах президента России 15 марта пришли десятки людей в необычных костюмах. Также необычные «персонажи» располагаются и в самих помещениях для голосования. На разных участках, в частности, можно было встретить «Такера Карлсона», «Чебурашку», «куклу Барби» и «Петра I».

Как сообщало ИА Регнум, в ДНР участковые избирательные комиссии с 10 марта проводили досрочное голосование. Жители этой республики, а также ЛНР, Запорожской и Херсонской областей впервые участвуют в голосовании на выборах президента России.

В ДНР более половины избирателей проголосовали досрочно, рассказал ранее глава республики Денис Пушилин. Он отметил, что граждане активно голосуют, несмотря на военное положение.

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова ранее рассказала о большом желании жителей освобождённой Авдеевки (ДНР) голосовать на выборах президента страны. Отвечая на вопрос, чего им в первую очередь не хватает, люди говорят сначала о хлебе, а вслед за этим о возможности проголосовать, отметила она.