Москва, 15 марта, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Владимир Путин проголосовал на выборах президента России онлайн. Кадры голосования опубликовал Кремль.

Кадр из видео

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Путин уже не раз пользовался таким способом волеизъявления. Последние несколько лет он дистанционно принимал участие в осеннем Едином дне голосования. При этом на президентских выборах онлайн-голосование используется впервые (оно доступно примерно в трети регионов страны).

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, что также принял участие в выборах, воспользовавшись системой электронного голосования. Ряд других политических, общественных деятелей и представителей культуры голосовали на участках. Так, певец Стас Михайлов отправился в Омск, где не только проголосовал, но и исполнил в избирательном участке свой хит. Запред Совбеза Дмитрий Медведев прибыл на один из московских участков вместе с супругой.

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, большинство жителей Москвы предпочитают голосовать дистанционно, на участки приходят лишь 20%. Она отметила, что, несмотря на то, что в ДЭГ принимают участие еще 28 регионов, Москва прошла «вперёд».

При этом она отметила, что в России возможностью досрочного голосования на выборах президента воспользовались почти 2,6 млн избирателей.

В ДНР, где досрочное голосование проходило с 25 февраля и с 10 по 14 марта, по данным ЦИК, проголосовали 1 171 849 избирателей. В ЛНР — с 25 февраля и с 11 по 14 марта — 326 379 избирателей. В Запорожской области — с 25 февраля по 14 марта — 242 046 избирателей, в Херсонской области — с 27 февраля по 3 марта — 280 566 избирателей.

Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.