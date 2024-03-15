Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, 15 марта, 2024, 19:01 — ИА Регнум. В посёлке Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) за ходом проведения президентских выборов наблюдал кот по кличке Кузя. Об этом рассказал хозяин животного, член участковой избирательной комиссии (УИК) №1104 Аким Лапсуй.

Кадр из видео

«Кузю я нашёл шесть лет назад, в прошлые президентские выборы. Я тогда не был членом избирательной комиссии, после выборов вышел и увидел бездомного котенка возле участка. С тех пор он со мной. Сегодня он как наблюдатель, у него по сути вторые президентские выборы», — передаёт слова Лапсуя «РИА Новости».

Кузя будучи неофициальным членом избирательной комиссии, следит за порядком и поднимаем всем настроение на участке, отметил Лапсуй.

Вместе с тем он подчеркнул, что многие избиратели, пришедшие на участок, удивились присутствию пушистого наблюдателя, однако, в конечном итоге, не отказывали себе в том, чтобы погладить Кузю.

По словам Лапсуя, кот за первый день голосования устал и отправился домой до официального закрытия участка.

Как передавало ИА Регнум, на избирательные участки в первый день выборов президента России 15 марта пришли десятки людей в необычных костюмах. Также необычные «персонажи» располагаются и в самих помещениях для голосования. На разных участках, в частности, можно было встретить «Такера Карлсона», «Чебурашку», «куклу Барби» и «Петра I».

Многие жители Якутии пришли на выборы в национальных костюма. Аналогичную картину наблюдали и в Бурятии, причём к участку жители улуса Улентуй приехали на лошадях.

На участке в Иркутской области пришли отдать свой голос «белка» и «матрёшка», а во Владивостоке — «тигр». «Императора Петра I» заметили в помещении для голосования также в Иркутской области, а «Чебурашку» — в Югорске (ХМАО). Ещё один «Чебурашка», с мешком апельсинов в лапе, встречал избирателей на одном из участков Московской области.

В Тюмени местная жительница и её дочь пришли проголосовать в костюмах кукол Барби, а на другом участке в том же регионе установили картонную фигуру американского журналиста Такера Карлсона, с которой могли сфотографироваться все желающие.

Выборы президента проходят с 15 по 17 марта. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.