Алёшки, Херсонская область, 15 марта, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Появились первые кадры последствий удара по избирательному участку в селе Брилёвка в Херсонской области со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Видео опубликовала избирательная комиссия Херсонской области в Telegram-канале.

Кадр из видео

«Украинские боевики не оставляют попыток запугать нас и сломить волю наших избирателей. Они этого не дождутся», — говорится в сообщении комиссии.

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Как передавало ИА Регнум, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что, в результате в результате удара со стороны ВСУ по избирательному участку в Брилёвке пострадали два мирных жителя.

Он отметил, что, несмотря на повреждение участков, комиссии будут работать, применяя другие формы голосования: на придомовых территориях и на дому. Принимаются дополнительные меры безопасности, добавил Сальдо.

Вместе с тем избирком области также сообщил об обстреле избирательных участкам в Каховке. Отмечалось, что в результате обстрела пострадали несколько человек.

Благодаря слаженным действиям сотрудников участковых избирательных комиссий граждан эвакуировали из зданий, отметил также избирком.

Кроме того, в Скадовске Херсонской области в мусорную урну возле избирательного участка заложили самодельное взрывное устройство. В результате взрыва пострадавших нет, уточнила избирательная комиссия области.