Москва, 15 марта, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Суд в Москве арестовал мужчину, столкнувшего девушку с платформы на Замоскворецкой линии метро. Об этом 15 марта сообщила в пресс-служба столичной прокуратуры.

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«С учётом позиции прокуратуры Московского метрополитена суд заключил под стражу мужчину, толкнувшего девушку под поезд», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Он признал вину, но на судебном заседании возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Как передавало ИА Регнум, 14 марта официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что на станции метро Войковская мужчина в ходе конфликта со своей знакомой столкнул её с платформы под приближающийся поезд. Машинист успел экстренно затормозить, девушка не пострадала. Находившийся рядом очевидец не дал злоумышленнику скрыться, а прибывшие на место происшествия полицейские задержали его.

13 марта в московском метро мужчина напал с ножом на девушку, которая отвергла его ухаживания. 23-летний ранее судимый мужчина познакомился с женщиной и настойчиво предлагал проводить её до дома. Получив очередной отказ, он напал на неё на станции метро «Площадь Революции» и нанёс удары ножом в область головы, шеи и правой руки. После этого он попытался скрыться, но другие пассажиры задержали его и передали правоохранителям.