Москва, 15 марта, 2024, 19:36 — ИА Регнум. К президентским выборам 2024 года в России Запад подошёл на удивление тихо. Такое мнение 15 марта корреспонденту ИА Регнум выказал доктор политических наук, профессор МГУ и МГИМО, научный руководитель программы «Информационные и гибридные войны», участник военной операции в Сирии Андрей Манойло.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Он отметил особенности, которые отличают текущие президентские выборы от предыдущих кампаний, например, выборов президента России 2018 года. Эксперт указал на растерянность и пассивность Запада, который, по его оценке, так и не смог выработать стратегию вмешательства во внутренние дела России.

Манойло напомнил, что в 2018 году у Запада была такая стратегия и для её осуществления он использовал весь доступный арсенал информационных и гибридных войн. Были задействованы Скрипали, псевдодопинговые скандалы, активная пропаганда и многочисленные провокации.

«К выборам же 2024 года подошли на удивление тихо — как будто Запад, скрепя зубами, смирился с тем, что Россию нельзя сломить, напугать и заставить свернуть с выбранного ею пути. Выяснилось, что Россия, вступившая в активную фазу противостояния западной экспансии в феврале 2022 года, стала нечувствительна к факту признания или непризнания легитимности выборов Западом. Исчезла болевая точка на которую можно было давить», — подчеркнул эксперт.

Как передавало ИА Регнум, избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.

В целом по стране избиратели активно принимают участие в голосовании. Во многих регионах образовались очереди на избирательных участках.

Политолог Никита Ляховецкий отметил, что высокая явка на выборах президента России обусловлена высокой мотивацией избирателей принять участие в голосовании. Он напомнил, что это первые федеральные выборы, которые проходят во время спецоперации. Это выборы президента России — Верховного главнокомандующего.

Французский журналист Кристиан Арсен Роберт-Ноэль Ро, работающий в качестве наблюдателя на выборах президента России в новых регионах страны, рассказал журналистам, что в России больше демократии, чем на Западе, а люди, участвующие в выборах, выглядят счастливыми и ведут себя дружелюбно. Наблюдатель посетил два избирательных участка и отметил, что за короткое время увидел там около 150 человек.