Москва, 15 марта, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Явка на выборах президента России в целом по стране на 18:00 мск превысила 25%, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК), опубликованных на официальном сайте комиссии.

Кирилл Зыков/РИА Новости

«Ход голосования — 25,43%», — указывается на сайте.

Как передавало ИА Регнум, утром 15 марта избирательные участки на выборах президента России открылись по всей стране. В 08:00 по местному времени (14 марта в 23:00 мск) первыми открылись избирательные участки на Камчатке и Чукотке. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.

За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

В целом по стране избиратели активно принимают участие в голосовании. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев информировал, чтосвои голоса отдали уже порядка 27 млн человек.