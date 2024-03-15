Махачкала, 15 марта, 2024, 18:08 — ИА Регнум. В Дагестане в селе Терекли-Мектеб возле Ногайского районного суда отец погибшего в дорожно-транспортном происшествии сына устроил самосуд. Он застрелил водителя, который сбил его ребёнка, и его адвоката, посчитав, что виновнику вынесли слишком мягкий приговор, сообщает Telegram-канал «112».

МВД по Республике Дагестан

В тексте отмечается, что суд приговорил водителя к 1,5 годам лишения свободы.

«Отца погибшего ребенка это не устроило, он дождался осуждённого и его адвоката, 55-летнего Сергея Осипова и произвёл несколько выстрелов. Оба мужчины погибли на месте», — говорится в сообщении.

В посте уточняется, что само ДТП произошло 19 мая 2023 года. 21-летний на тот момент водитель автомобиля Mazda Владимир, в том же посёлке сбил 14-летнего подростка. Мальчик скончался на месте.

Сообщается, что стрелявшего отца задержали правоохранители. В ходе допроса и выяснилось, что он совершил преступление из-за несогласия с приговором суда.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2018 года в Екатеринбурге следователи искали очевидцев резонансного ДТП на улице Фурманова, когда водитель автомашины Honda врезался в троих людей, в том числе в коляску с ребёнком.

Правоохранители обращались за помощью ко всем водителям, которые в период с 8:00 до 8:45 по местному времени 14 ноября были в том районе. Всем, кто откликнется, обещают конфиденциальность.

В сентябре 2021 года в Омске произошло серьёзное ДТП с участием автомобиля такси. По данным прокуратуры Омской области, днём 12 числа водитель такси, двигаясь по улице Кирова на автомобиле «Фольксваген Поло», не справился с управлением. Машина выехала на левую сторону дороги, где врезалась в препятствие, пешеходное ограждение, а затем сбила трёх пешеходов, которые находились на тротуаре. Пострадавшие получили многочисленные телесные повреждения, им потребовалась помощь медиков.