Москва, 15 марта, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Западные спецслужбы могут стоять за инцидентами с попытками поджогов на избирательных участках в России. Об этом руководитель рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев сообщил 15 марта журналистам.

Кирилл Кухмарь / ТАСС

Комментируя инцидент на одном из УИК в Ханты-Мансийском автономном округе, Григорьев отметил, что подобные действия направлены на запугивание людей и избирательной системы угрозой терроризма. Благодаря действиям правоохранителей последствий не было.

«Лично для меня здесь всё ясно. Очевидно, это намеренный, спланированный террористический акт. И скорее всего, в ближайшее время мы обнаружим роль украинских или западных спецслужб», — сказал представитель ОП.

Ранее в центризбиркоме ХМАО — Югры сообщили, что в Когалыме на одном из участков женщина попыталась поджечь урну для голосования при помощи бутылки с зажигательной смесью. Её сразу же задержали, потушили огонь. Инцидент не повлиял на ход голосования.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве женщина, находясь на одном из избирательных участков, подожгла с помощью легковоспламеняющейся жидкости кабинку для голосования. По факту поджога возбуждено уголовное дело.

В Санкт-Петербурге на улице Варшавской девушка бросила коктейль Молотова в вывеску одного из избирательных участков. Возгорание быстро ликвидировали, никто не пострадал, полиция проводит проверку.

Кроме того, в нескольких регионах произошли инциденты с попытками испортить избирательные урны красящей жидкостью. Это случилось в Москве на Алтуфьевском шоссе, на двух разных участках в Борисоглебске Воронежской области, в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкессии, Азовском районе Ростовской области и Симферополе.

Люди, которые умышленно портят избирательные урны, — подонки, им грозит реальное лишение свободы, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По её словам, все лица, заливавшие жидкости в урны, задержаны. Они признались, что им обещали деньги, при этом след «идёт из-за рубежа».