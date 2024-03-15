Москва, 15 марта, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Российские военнослужащие шаг за шагом, проявляя мужество и героизм, добиваются решения поставленных задач в зоне СВО, заявил 15 марта президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности.

Kremlin/Pool via Global Look Press

«Российские вооружённые силы уверенно удерживают инициативу и шаг за шагом, проявляя мужество и героизм, добиваются решения поставленных перед ними боевых задач», — сказал он.

Российский лидер также отметил, что таким образом они создают необходимые, базовые условия для обеспечения безопасности России, внутриполитической стабильности, а в конечном счёте и для достижения всех целей национального развития, для будущего нашей Родины.

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Как передавало ИА Регнум, также Владимир Путин заявил, что удары киевского неонацистского режима по территории России не останутся безнаказанными.

Также он попросил министра обороны Сергея Шойгу доложить о ситуации с атаками Вооружённых сил Украины (ВСУ) на приграничные регионы.

За трое суток Вооружённые силы Украины (ВСУ) в результате неудачных попыток прорваться на территорию Белгородской и Курской областей потеряли более 1,5 тысячи боевиков, 500 из которых — безвозвратно, 18 танков и 23 боевые бронемашины, сообщило 15 марта Министерство обороны России.