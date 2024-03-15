Путин заявил, что ВС России уверенно удерживают инициативу в зоне СВО
Москва, 15 марта, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Российские военнослужащие шаг за шагом, проявляя мужество и героизм, добиваются решения поставленных задач в зоне СВО, заявил 15 марта президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности.
«Российские вооружённые силы уверенно удерживают инициативу и шаг за шагом, проявляя мужество и героизм, добиваются решения поставленных перед ними боевых задач», — сказал он.
Российский лидер также отметил, что таким образом они создают необходимые, базовые условия для обеспечения безопасности России, внутриполитической стабильности, а в конечном счёте и для достижения всех целей национального развития, для будущего нашей Родины.
Как передавало ИА Регнум, также Владимир Путин заявил, что удары киевского неонацистского режима по территории России не останутся безнаказанными.
Также он попросил министра обороны Сергея Шойгу доложить о ситуации с атаками Вооружённых сил Украины (ВСУ) на приграничные регионы.
За трое суток Вооружённые силы Украины (ВСУ) в результате неудачных попыток прорваться на территорию Белгородской и Курской областей потеряли более 1,5 тысячи боевиков, 500 из которых — безвозвратно, 18 танков и 23 боевые бронемашины, сообщило 15 марта Министерство обороны России.