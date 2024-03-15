Москва, 15 марта, 2024, 18:21 — ИА Регнум. На избирательные участки на выборах президента России 15 марта пришли десятки людей в необычных костюмах. Также необычные «персонажи» располагаются и в самих помещениях для голосования. На разных участках, в частности, можно было встретить «Такера Карлсона», «Чебурашку», «куклу Барби» и «Петра I».

Кадр из видео

Многие жители Якутии пришли на выборы в национальных костюмах, сообщил портал «Якутия 24». Аналогичную картину наблюдали и в Бурятии, причём к участку жители улуса Улентуй приехали на лошадях.

На участке в Иркутской области пришли отдать свой голос «белка» и «матрёшка», а во Владивостоке — «тигр». «Императора Петра I» заметили в помещении для голосования также в Иркутской области, а «Чебурашку» — в Югорске (ХМАО). Ещё один «Чебурашка», с мешком апельсинов в лапе, встречализбирателей на одном из участков Московской области.

Кадр из видео

Жители Тельманово в ДНР прибыли на участки в рамках эстафеты «Бегу, дрифтую, качусь на выборы». А вот на Курилах из-за непогоды местным жителям пришлось пробираться к участкам сквозь метель и сугробы, сообщал RT.

В Ванкареме на Чукотке в помещении для голосования заметили «Масленицу», которая принесли с собой блины. В Бурятии участие в голосовании приняли «кабан» и «медведь», причём этому последнему персонажу едва удалось преодолеть слишком узкую для костюма рамку металлоискателя.

Кадр из видео

Также в Бурятии на один из участков пришли проголосовать сразу 40 рыбаков вместе со специальным оборудованием. В посёлке Каменске того же региона коллектив Тимлюйского цементного завода в свою очередь прибыл на избирательный участок в полном составе.

Кадр из видео

В Тюмени местная жительница и её дочь пришли проголосовать в костюмах кукол Барби, а на другом участке в том же регионе установили картонную фигуру американского журналиста Такера Карлсона, с которой могли сфотографироваться все желающие.

Как сообщало ИА Регнум, избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира.

Кадр из видео

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта. К 16:00 мск 15 марта проголосовали уже около 27 миллионов человек, сообщал ЦИК.