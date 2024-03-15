Санкт-Петербург, 15 марта, 2024, 17:39 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге девушка кинула коктейль Молотова в вывеску одного из избирательных участков. Об этом 15 марта сообщил председатель избирательной комиссии города Максим Мейксин во время прямого включения из Санкт-Петербурга в ЦИК РФ.

Кадр из видео

Он рассказал, что за исключением одного инцидента на выборах президента РФ в городе всё проходит корректно и при большой явке избирателей.

«К сожалению, один инцидент омрачил нынешнее голосование. Около 15 часов дня девушка 20 лет на крыльце бросила коктейль Молотова в вывеску одной из участковых комиссий», — сказал Мейксин.

Он уточнил, что инцидент произошёл в Московском районе города, в школе № 358 на улице Варшавской.

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Также он сообщил, что возгорание быстро ликвидировали, жертв и пострадавших нет, полиция проводит проверку.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 15 марта в Москве женщина, находясь на одном из избирательных участков, подожгла с помощью легковоспламеняющейся жидкости кабинку для голосования. Подозреваемая задержана, следователи допрашивают очевидцев, изучают записи с камер видеонаблюдения для установления полной картины произошедшего.

Также в столице на одном из избирательных участков на Алтуфьевском шоссе девушка вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. Она была задержана и доставлена в подразделение столичного СК на допрос. В отношении неё возбудили уголовное дело.

В разговоре с ИА Регнум отец девушки заявил, что в шоке от поступка дочери, добавив, что она предупреждала семью, что пойдёт на выборы, но не говорила, что собирается там устроить. В свою очередь сестра задержанной считает, что её родственницу обманули мошенники и заставили выполнить задание на избирательном участке.

Люди, которые умышленно портят избирательные урны, — подонки, им грозит реальное лишение свободы, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она подчеркнула, что порча урн подпадает под действие статьи 141 УК РФ о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе комиссии. За такие деяния грозит срок до пяти лет.