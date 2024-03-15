Москва, 15 марта, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Поступок мальчика из Белгородской области, который закрыл собой маленькую сестру во время украинского обстрела, отметят наградой. Об этом сообщает 15 марта пресс-служба Следственного комитета России.

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Девятилетний школьник заслонил собой девятимесячную сестрёнку, когда ВСУ 14 марта обстреливали село Беловское. Оба ребёнка были ранены, они находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил профильным подразделениям представить мальчика, спасшего сестру, к ведомственной награде, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, и мальчик, и девочка находятся в Белгороде в Детской областной клинической больнице. Школьник получил ранение стопы и закрытую черепно-мозговую травму, у девочки также зафиксирована закрытая травма головы, поранены лицо и кисть. Всего в семье четверо детей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что для более эффективного лечения детей из Москвы вызвали травматолога и реаниматолога, они будут содействовать белгородским врачам.

Общее число пострадавших от обстрелов в Белгородской области к вечеру 14 марта увеличилось до 19 человек.