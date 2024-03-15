Херсон, 15 марта, 2024, 17:34 — ИА Регнум. В Херсонской области двое мирных жителей пострадали в результате удара со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) по избирательному участку в Брилёвке. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Oleg Marchuk

«В Брилёвке в результате прилёта в сельсовет, в котором располагался избирательный участок, ранены двое мирных жителей — женщина и мужчина. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал глава области.

Он отметил, что, несмотря на повреждение участков, комиссии будут работать, применяя другие формы голосования: на придомовых территориях и на дому. Принимаются дополнительные меры безопасности, добавил Сальдо.

Вместе с тем избирком области также сообщил об обстреле избирательных участкам в Каховке. Отмечалось, что в результате обстрела пострадали несколько человек.

Благодаря слаженным действиям сотрудников участковых избирательных комиссий граждан эвакуировали из зданий, отметил также избирком.

Как передавало ИА Регнум, в Скадовске Херсонской области в мусорную урну возле избирательного участка заложили самодельное взрывное устройство. В результате взрыва пострадавших нет, уточнила избирательная комиссия области.

Членам избирательных комиссий, особенно в новых регионах, постоянно поступают угрозы, рассказала ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова. В ДНР сохраняется опасность диверсий и терактов, отмечал глава республики Денис Пушилин. В регионе действуют повышенные меры безопасности, силовые структуры принимают меры для предотвращения возможных провокаций со стороны киевского режима, добавил он.

Избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова(КПРФ),Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.