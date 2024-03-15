Москва, 15 марта, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Австралийский актёр и каскадёр Грант Пейдж скончался в ДТП на 86-м году жизни, пишет 15 марта газета The Sun.

Кадр из видео Грант Пейдж

По данным издания, инцидент произошёл 14 марта в штате Новый Южный Уэльс, Пейдж не справился с управлением и врезался в дерево.

Пейдж родился в 1939 году в Австралии. Он был не только известным актёром, но и каскадёром. Грант — координатор и постановщик трюков в фильмах «Безумный Макс», «Человек из Гонконга», «Корабль смерти» и многих других.

Чаще всего он работал с транспортными средствами. Одним из самых известных трюков Пейджа было перелезание из окна одной машины в окно другой на ходу. Кроме того, артист неоднократно прыгал со скал в огне. Кроме того, Пейдж сыграл убийцу в фильме «Дорожные игры» 1981 года, снялся в лентах «Полный жесткач», «Опасная пятерка», «Рейк» и других.