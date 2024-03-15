Ростов-на-Дону, 15 марта, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Азовского района Ростовской области, который пытался испортить жидкостью бюллетени для голосования. Об этом сообщает 15 марта пресс-служба следственного управления СК по региону.

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Мужчина пришёл на один из избирательных участков и вылил жидкость зелёного цвета в урну для бюллетеней. Его задержали, отметили в ведомстве.

Дело возбуждено по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (141 УК РФ).

Инцидент в Азовском районе не повлиял на ход голосования. Урну опечатали, количество бюллетеней, которые будут учтены, определят при подсчёте голосов 17 марта, сообщили ТАСС в региональном избиркоме.

Как сообщало ИА Регнум, несколько инцидентов с порчей урн для голосования зафиксировал ЦИК на избирательных участках. По словам замглавы комиссии Николая Булаева, в двух регионах произошли «ещё более резкие события со стороны оппозиции».

В Москве на Алтуфьевском шоссе девушка по имени Алина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. Её задержали, возбуждено уголовное дело. В Воронежской области жидкость зелёного цвета плеснули в две урны на двух разных участках в Борисоглебске. Инциденты с жидкостью также произошли в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкессии и Симферополе.

Люди, которые умышленно портят избирательные урны, — подонки, им грозит реальное лишение свободы, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По её словам, все лица, заливавшие жидкости в урны, задержаны. Они признались, что им обещали деньги, при этом след «идёт из-за рубежа».