Москва, 15 марта, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Проведение выборов демонстрирует стабильность политической и партийной системы России. Об этом 15 марта заявил научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в эфире программы «Чеснаков. Экспертиза», которая проходила в рамках Международной выставки-форума «Россия».

РИА Новости / Нина Зотина

Эксперт высоко оценил новый для президентских выборов трехдневный формат голосования.

«Это современный подход к электоральным процедурам. Избирательная система подстраивается под новые технологии, не живёт старыми форматами, показывает свою готовность осовремениваться, что повышает доверие к выборам», — заявил эксперт.

Среди главных интриг кампании эксперт назвал результат кандидата в президенты РФ Владимира Путина и уровень явки. Он отметил, что проведение выборов демонстрирует стабильность политической и партийной системы России.

По оценке заместителя генерального директора КГ «Полилог» Никиты Сетова, в этой кампании люди в большей мере ждали от кандидатов не столько эффектных технологических ходов, сколько ответа на вопрос «Что будет дальше?» и этот общественный запрос был услышан властью.

Как передавало ИА Регнум, избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова(«Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.

В целом по стране избиратели активно принимают участие в голосовании. Во многих регионах образовались очереди на избирательных участках. В Москве только дистианционно проголосовало более 1,5 млн человек.

В разговоре с ИА Регнум политолог Никита Ляховецкий отметил, что высокая явка на выборах президента России обусловлена высокой мотивацией избирателей принять участие в голосовании. Он напомнил, что это первые федеральные выборы, которые проходят во время спецоперации. Это выборы президента России — Верховного главнокомандующего.

Политолог добавил, что людям стало значительно проще голосовать на выборах. Так, было доступно досрочное голосование, которым воспользовались 2,6 млн избирателей. Во многих регионах России имеется возможность электронного голосования, сами выборы проходят в течение трёх дней — 15,16,17 марта.

В ЦИК сообщили, что по состоянию на 18:00 мск в первый же день голосования явка на выборах превысила 25%.