Москва, 15 марта, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Серьёзная DDoS-атака зафиксирована на систему видеонаблюдения на избирательных участках, сообщила 15 марта глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в информцентре ЦИК РФ.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«На самом деле мы уже пережили серьёзнейшую DDoS-атаку на служебный портал видеонаблюдения. То, о чём я предупреждала. Хорошо, мы подстраховались. То есть они не пробили», — рассказала она.

По словам главы ЦИК, эта атака привела к краткосрочной недоступности для части пользователей, были приняты оперативные решения и атака была нейтрализована.

Как передавало ИА Регнум, ранее Памфилова информировала, что система видеонаблюдения на избирательных участках в Тюменской области в первый день голосования на президентских выборах подверглась сильнейшей кибератаке.

Днём ранее Памфилова предупредила о готовящихся провокациях на избирательных участках, чтобы помешать голосованию на выборах президента.

Утром 15 марта избирательные участки на выборах президента России открылись по всей стране. В 08:00 по местному времени (14 марта в 23:00 мск) первыми открылись избирательные участки на Камчатке и Чукотке.

В целом по стране избиратели активно принимают участие в голосовании. Так, в Москве уже более миллиона человек проголосовали с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Как отметил замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в столице, член Общественной палаты Москвы, политолог Александр Асафов, по видеонаблюдению видно, что люди активно голосуют и на участках.

Явка избирателей на выборах президента России, по данным ЦИК, в целом по стране на 15:06 мск составляет 13,57%.