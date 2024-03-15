Берлин, 15 марта, 2024, 17:22 — ИА Регнум. В результате артиллерийского удара ВС России ликвидирован гражданин ФРГ, воевавший на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает редакционное объединение RND со ссылкой на собственные источники.

IMAGO/Revierfoto/Global Look Press

Отмечается, что 37-летний наёмник воевал за ВСУ с апреля 2022 года. До этого он пять лет в служил в бундсвере и трижды участвовал в командировках в Афганистан. В составе ВСУ он участвовал в боях как командир разведывательной группы и оператор разведывательных БПЛА.

Как пишет издание, 14 марта гражданин Германии попал под удар российской артиллерии, он находился в блиндаже, который был разрушен прямым попаданием снаряда.

Как передавало ИА Регнум, по данным Минобороны РФ, за время проведения специальной военной операции ВС России уничтожили 5962 иностранных наёмника ВСУ.

Всего за время проведения СВО на территорию Украины прибыли 13 387 иностранных наёмников. Безусловным лидером по числу убитых боевиков является Польша (прибыло 2960, уничтожено 1497). Из Грузии прибыло 1042 боевика, из которых 561 был уничтожен. Прибывшие из США 1113 «солдат удачи» потеряли убитыми 491 человека. Также было уничтожено 88 наёмников из ФРГ.

Ранее украинский военнопленный Юрий Водян рассказал о воевавших в его подразделении наёмниках из Германии, Великобритании, Польши, США и Австралии. По его словам, все они заключили контракты с ВСУ, некоторые получили боевой опыт в Ираке и Афганистане.