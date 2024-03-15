Берлин, 15 марта, 2024, 17:04 — ИА Регнум. В зоне проведения специальной военной операции (СВО) убит воевавший на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ) гражданин Германии. Это произошло в результате артиллерийского удара, сообщает новостная служба из Ганновера RND со ссылкой на собственные источники в так называемом иностранном легионе ВСУ, где он служил.

Christian Charisius / dpa / Global Look Press

По их данным, 37-летний гражданин ФРГ, который называл себя Штефаном, входил в подразделение по запуску разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Сообщается, что он находился в блиндаже, который был разрушен прямым попаданием снаряда.

Согласно текста сообщения, до того, как отправиться в зону СВО в апреле 2022 года, Штефан пять лет служил в бундесвере и три раза выезжал в Афганистан.

Как передавало ИА Регнум, 17 января Минобороны РФ сообщило, что российские военные высокоточным ударом по пункту дислокации иностранных наёмников в Харькове уничтожили более 60 боевиков, среди которых большинство французские наёмники.

В этот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на херсонском направлении ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск ВС РФ в течение суток был поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников.