Киев, 15 марта, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Украинские хакеры из группы Beregini опубликовали в своём Telegram-канале скриншоты документов Вооруженных сил Украины (ВСУ) о потерях американских танков Abrams.

Кадр из Телеграм — канала

В частности, в документах говорится, что один из Abrams с заводским номером UKR002 был безвозвратно потерян, он получил повреждения в результате атаки двух беспилотников в районе села Бердычи. Также хакеры опубликовали информацию о танке Abrams под номером UKR006, который был оставлен экипажем.

Кроме того, сообщается о повреждении танка под номером UKR005 в районе населённого пункта Семёновка.

Как передавало ИА Регнум, в конца февраля украинские войска в результате боевых действий на авдеевском направлении лишились четырёх американских танков Abrams.

Первый танк уничтожили 26 февраля под Бердычами при помощи FPV-дрона. Второй Abrams сожгли 3 марта, используя гранатомёт ПГ-7В и два FPV-дрона «Упырь». Третью боевую машину 5 марта подбил экипаж танка Т-72Б3.

11 марта в Минобороны России проинформировали, что ВСУ потеряли ещё один танк Abrams на авдеевском направлении.

Бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик высказал мнение, что уничтожение американских танков Abrams в ходе спецоперации ударило по репутации Соединённых Штатов в области военной промышленности.