Тверь, 15 марта, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя проголосовал сегодня, 15 марта, на выборах президента РФ. Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, свой голос Руденя отдал на избирательном участке № 965 в средней школе №14 города Твери.

Пресс-служба правительства Тверской области DSC 3749

«Сегодня люди делают свой выбор на шесть лет вперед, определяют, как будет жить наша страна, — отметил губернатор Тверской области. — Чтобы наше государство было крепким, надежным, чтобы развивалась экономика и создавались рабочие места, каждый из нас должен прийти на выборы. Поддержать Родину, чтобы мы были вместе и трудились на благо страны».

Голосовавший вместе с губернатором депутат Государственной думы РФ Владимир Васильев отметил, что«сегодня Россия отстаивает свой суверенитет. И в этих сложных условиях проявились лучшие качества нашего народа. Руководство страны вопреки санкциям решает сложнейшие задачи в интересах людей. Поэтому очень важно, чтобы мы все пришли на избирательные участки. Самое главное — наша активная позиция».

В Верхневолжье в организации и проведении выборов главы государства помимо регионального избиркома задействованы 45 территориальных избирательных комиссий и 1081 участковая. Все помещения для голосования обеспечены металлодетекторами, средствами видеофиксации и видеонаблюдения, круглосуточной охраной. Более 2500 волонтеров проекта «Выборы доступны всем» на избирательных участках готовы оказывать помощь жителям с ограниченными возможностями.

В Тверской области также организовано голосование на дому для граждан, имеющих на то уважительные причины. Возможность реализовать свое избирательное право предоставлена жителям отдаленных населенных пунктов, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. За ходом голосования в регионе следят 3338 наблюдателей — международные, общественные, наблюдатели от кандидатов и партий. Также на выборах работают представители средств массовой информации, аккредитованные ЦИК России и Избирательной комиссией Тверской области.