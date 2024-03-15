Нижневартовск, Югра, 15 марта, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Показ уникального мюзикла «Нефть как музыка судьбы» прошел в нескольких российских городах. Это первый в России музыкальный спектакль, в котором сыграли только работники нефтяной отрасли, его поставили сотрудники «РН-Ванкор» (входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти»).

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Российские зрители тепло приняли мюзикл в исполнении нефтяников

В основе сюжета — молодые люди, идущие за своей мечтой. При подготовке к выступлениям участники спектакля брали уроки актерского мастерства, вокала и сценического движения.

Публика тепло приняла постановку. Она собрала полные концертные залы в Уфе, Самаре, Новом Уренгое, Иркутске, Сургуте и Нижневартовске. В каждом из городов по окончании мюзикла на сцену также выходили сотрудники местных предприятий, которые представляли собственные музыкальные и танцевальные номера.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Российские зрители тепло приняли мюзикл в исполнении нефтяников

«Роснефть» активно участвует в российской культурной жизни, традиционно поддерживает масштабные проекты, направленные на возрождение духовных и национальных ценностей страны, развитие науки, культуры, образования и спорта.