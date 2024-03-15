Москва, 15 марта, 2024, 16:33 — ИА Регнум. В Москве возбудили уголовное дело по факту поджога кабинки для голосования, сообщили 15 марта в столичном главке СКР.

Кадр из видео

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»)», — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, 15 марта женщина, находясь на одном из избирательных участков, подожгла с помощью легковоспламеняющейся жидкости кабинку для голосования.

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Подозреваемая задержана, следователи допрашивают очевидцев, изучают записи с камер видеонаблюдения для установления полной картины произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, ранее 15 марта на одном из столичных избирательных участков на Алтуфьевском шоссе девушка вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. Она была задержана и доставлена в подразделение столичного СК на допрос. В отношении неё возбудили уголовное дело.

В разговоре с ИА Регнум отец девушки заявил, что в шоке от поступка дочери, добавив, что она предупреждала семью, что пойдёт на выборы, но не говорила, что собирается там устроить. В свою очередь сестра задержанной считает, что её родственницу обманули мошенники и заставили выполнить задание на избирательном участке.