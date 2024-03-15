Москва, 15 марта, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Порядка 2,3 млн избирателей проголосовали на выборах президента России в Москве в формате обычного и электронного голосования. Об этом сообщила 15 марта журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«На 15:00 <…> электронно проголосовали 1 859 609 человек, с помощью бумажного бюллетеня — 390 955 избирателей», — сказала Кириллова.

Как сообщало ИА Регнум, по состоянию на 12:00 было выдано более 1,5 млн бюллетеней. По словам Кирилловой, большинство московских избирателей, согласно предварительной оценке, предпочли электронный способ голосования: около 1 млн 324 электронных бюллетеней против менее чем 213 тыс. бумажных.

Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалёв подчеркнул, что онлайн-голосование в столице пользуется беспрецедентной популярностью. В системе предусмотрен режим электронной очереди на случай высокой нагрузки.

Заместитель руководителя Общественного штаба по информационному сопровождению Александр Асафов отметил, что огромная популярность выборов президента России среди избирателей в Москве говорит об их активной гражданской позиции.

Система онлайн-голосования, запущенная 15 марта в 08:00 в Москве, будет выдавать электронные бюллетени до 19:59 17 марта, после 20:15 будет закрыт приём голосов. Для голосования на московской платформе нужна столичная регистрация и полная учётная запись на сайте мэрии.